Eredità Valentino, finisce il giallo: unica erede è una Fondazione in Liechtenstein

A gestire concretamente l'attuazione del piano voluto da Valentino sono tre esecutori testamentari: lo stesso Giancarlo Giammetti, Ronald Feijen e Marc Bonnant. Feijen è il fiduciario che ha costruito l'architettura finanziaria del patrimonio dello stilista, mentre Bonnant è un noto avvocato svizzero che ha affiancato Valentino per decenni. Nel board della Fondazione siedono anche altri professionisti di alto profilo: Grégoire Bordier, presidente dell'Associazione delle banche private svizzere e figura di riferimento della Bordier & Cie, e Matteo Pedrazzini, avvocato di Ginevra con esperienza nella gestione di organizzazioni non profit.