Intervistato dal Corriere, Oscar ha dichiarato di essere "coinvolto con la successione" e che avrà ulteriori dettagli "tra una quindicina di giorni quando si aprirà il testamento". Nel 2020 si era presentato in un'intervista all'Ansa come pronipote di Valentino, aggiungendo di aver "sfilato per Armani, Versace, Ferré e anche per mio zio". Dichiarazioni fornite anche ad altre testate nel corso degli anni. Oscar Garavani ha poi raccontato di non aver visto spesso lo stilista nell'ultimo periodo per impegni di lavoro. E sul funerale: "Sono andato a salutare un parente famoso. Ho visto invece tante persone che si facevano pubblicità".