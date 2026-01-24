Oggi Sarah è un'avvocata internazionale. Vive tra Roma e il mondo, parla alle grandi aziende, ha attraversato lutti, traumi, perfino la perdita di un figlio per un errore medico. "Ho preso i colpi, ho i lividi, ma sono fiera della mia vita". Quando le campane di Roma hanno salutato Valentino, Sarah era lì, in fila a Piazza Mignanelli. Ha chiesto di farsi riconoscere. Giammetti l'ha vista, si è commosso. In quel momento, trent'anni di silenzio si sono sciolti.