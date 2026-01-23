© Ansa
Attesi da Anne Hathaway a Lavinia Biagiotti
È il giorno dei funerali di Valentino. Alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, sono attesi tanti vip internazionali per le esequie del celebre stilista scomparso il 19 gennaio.
Una foto che ritrae in inglese la celebre frase di Valentino "Mi piace la bellezza, non è colpa mia", il quadro di Andy Wahrol che raffigura lo stilista nei toni del celebre rosso e di sottofondo un'aria di Giacomo Puccini cantata da Maria Callas, musa e amica del couturier. È il commiato su Instagram di Giancarlo Giammetti, ex compagno e braccio destro di una vita di Valentino.
Tra i vip attesi: Anne Hathaway con il marito Adam Shulman, Anna Wintour, Pierpaolo Piccioli, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Tom Ford, Ermanno Scervino, Lavinia Biagiotti, Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato e Anna Fendi. Presenti anche il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore Alessandro Onorato, Franceso Rutelli.
Durante la messa, prima della benedizione finale, Giammetti leggerà un discorso. Fuori dalla basilica un uomo ha mostrato un cartello con su scritto: "Tutto il mondo piange Valentino... Perdiamo un fiore, il fiore più bello".