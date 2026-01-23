Una foto che ritrae in inglese la celebre frase di Valentino "Mi piace la bellezza, non è colpa mia", il quadro di Andy Wahrol che raffigura lo stilista nei toni del celebre rosso e di sottofondo un'aria di Giacomo Puccini cantata da Maria Callas, musa e amica del couturier. È il commiato su Instagram di Giancarlo Giammetti, ex compagno e braccio destro di una vita di Valentino.