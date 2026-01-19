Morte Valentino, quando nel 1991 presentò Claudia Schiffer come la donna idelae

Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più influenti della moda internazionale, capace di attraversare epoche e tendenze
Ludovico Clemente Garavani, conosciuto in tutto il mondo come Valentino, è morto a 93 anni. Lo stilista si è spento a Roma, nella sua abitazione. A darne notizia sono stati la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, socio co-fondatore della maison ed ex compagno di vita e di lavoro.
Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più influenti della moda internazionale, capace di attraversare epoche, tendenze e trasformazioni culturali restando sempre fedele a un’idea rigorosa ed elegante di bellezza.
Nato a Voghera nel 1932, Valentino si è formato professionalmente a Parigi, dove ha lavorato negli atelier di Jean Dèsses e Guy Laroche, assorbendo il rigore dell’alta sartoria francese. Rientrato in Italia, nel 1958 ha inaugurato a Roma, in via Condotti, il suo primo laboratorio. Il momento decisivo arriva nel 1962, con la sfilata a Palazzo Pitti, che segna l’inizio di un’ascesa rapida e internazionale.
La Maison Valentino, fondata insieme a Giancarlo Giammetti, conquista in breve tempo una posizione centrale nel panorama dell’alta moda, grazie anche ai rapporti privilegiati con il cinema e le grandi star di Hollywood. Abiti indossati da attrici, principesse e icone dello spettacolo contribuiscono a costruire un immaginario riconoscibile e duraturo.
Per ricordarlo, torna alla memoria anche una sua apparizione televisiva del 1991, a "Sorrisi 40 anni vissuti insieme", quando presentò Claudia Schiffer come incarnazione della donna ideale. "È una cover girl, una fotomodella straordinaria, bellissima, giovane, con un carisma enorme", dichiarò prima di farla entrare in studio e annunciare il lancio di un nuovo profumo dal nome emblematico: "Vendetta".
"È pensato sia per l’uomo sia per la donna e porta un nome profondamente mediterraneo, inteso come sentimento e non come aggressione", spiegava allora Valentino. "Racconta il classico rapporto di amore e odio tra i due sessi".