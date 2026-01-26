Di fronte alle parole di Giammetti, Cucinelli ha chiarito la sua posizione, spiegando che il suo racconto voleva essere soltanto "una battuta scherzosa". Ha ammesso che lui e Valentino non si conoscevano personalmente: "Fisicamente no. Lui era nostro cliente nei negozi, insieme a Giammetti. Quando erano lì, i miei collaboratori mi telefonavano". Più che un rapporto diretto, dunque, un contatto mediato, che Cucinelli ha sempre vissuto come motivo di orgoglio: "Ho trovato estremamente carina e nobile la cosa che indossassero i nostri capi. Sono rimasto un po’ così per la reazione, perché l'ho sempre considerato un grande maestro".