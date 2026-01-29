I LOOK "HOLLYWOODIANI"

Valentino, sfilata a Parigi e tributo a Garavani: "Continua a farsi sentire"

La presentazione della collezione Haute Couture, il ricordo del fondatore e la riconoscenza del direttore creativo Alessandro Michele

29 Gen 2026 - 00:31
Valentino Haute Couture primavera estate 2026, "Specula Mundi" © sito ufficiale

Valentino Haute Couture primavera estate 2026, "Specula Mundi" © sito ufficiale

Quella di Valentino per la prossima primavera estate è una collezione Haute Couture di abiti da sogno e fiabeschi, preziosi e frutto del connubio perfetto tra lavoro di archivio e creatività all'ennesima potenza a cui ci ha ormai abituati il direttore creativo della maison, Alessandro Michele. Che tuttavia, sfilata dopo sfilata, non smette di stupire e suscitare meraviglia. A pochi giorni dalla scomparsa del fondatore della maison, l'evento show a Parigi ha regalato momenti di forte emozione, trasformandosi di fatto anche in un tributo di affetto e riconoscenza verso lo stesso Valentino Garavani, il couturier par excellence.  

Valentino Haute Couture primavera estate 2026: l'omaggio al fondatore Garavani

 "Ciò che oggi stiamo facendo accade dentro una storia che ci precede - ha scritto Alessandro Michele nella nota che ha accompagnato la sfilata, di cui riportiamo alcuni passaggi -. È orientato da una presenza luminosa che ha scolpito uno spazio di visioni creative capaci di diventare riferimento e orizzonte per tutti quelli che lavorano nel mondo della moda. In Valentino, il mito ha trovato una forma concreta: un'idea di bellezza generativa, che continua a parlare nel presente, oltre l'avvicendarsi delle stagioni". L'assenza del grande couturier "è reale, tangibile, apre un vuoto profondo, doloroso - continua il designer -. Eppure la sua presenza continua a farsi sentire. È solo accettando quel vuoto, senza pensare di riempirlo, che l'eredità di Valentino può continuare ad essere ciò che è sempre stata: un'idea di bellezza intesa come forma alta di responsabilità verso il tempo, i corpi e il mondo che ci è dato attraversare". 

I look spettacolari della nuova collezione Haute Couture by Alessandro Michele

 "Specula Mundi" è il nome che il direttore creativo della maison ha dato alle creazioni più preziose per la primavera estate 2026. In un presente dominato dalla simultaneità dello sguardo, dalla sovraesposizione mediatica e dalla fruizione rapida, l'alta moda vuole offrire una visione scandita da una temporalità diversa, fatta di lentezza, prossimità, concentrazione. I vestiti cessano, così, di essere oggetti da consumare e la moda ritrova la propria dimensione rituale e critica. A ispirare l'allestimento della sfilata, il Kaiserpanorama, dispositivo ottico nato in Germania alla fine dell'Ottocento. Destinato alla visione collettiva simultanea, ha anticipato il concetto di cinema. 

Valentino Haute Couture primavera estate 2026: i best look della sfilata

© sito ufficiale | Valentino Haute Couture primavera estate 2026, "Specula Mundi"
© sito ufficiale | Valentino Haute Couture primavera estate 2026, "Specula Mundi"
© sito ufficiale | Valentino Haute Couture primavera estate 2026, "Specula Mundi"

© sito ufficiale | Valentino Haute Couture primavera estate 2026, "Specula Mundi"

© sito ufficiale | Valentino Haute Couture primavera estate 2026, "Specula Mundi"

