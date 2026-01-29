Valentino, sfilata a Parigi e tributo a Garavani: "Continua a farsi sentire"

"Ciò che oggi stiamo facendo accade dentro una storia che ci precede - ha scritto Alessandro Michele nella nota che ha accompagnato la sfilata, di cui riportiamo alcuni passaggi -. È orientato da una presenza luminosa che ha scolpito uno spazio di visioni creative capaci di diventare riferimento e orizzonte per tutti quelli che lavorano nel mondo della moda. In Valentino, il mito ha trovato una forma concreta: un'idea di bellezza generativa, che continua a parlare nel presente, oltre l'avvicendarsi delle stagioni". L'assenza del grande couturier "è reale, tangibile, apre un vuoto profondo, doloroso - continua il designer -. Eppure la sua presenza continua a farsi sentire. È solo accettando quel vuoto, senza pensare di riempirlo, che l'eredità di Valentino può continuare ad essere ciò che è sempre stata: un'idea di bellezza intesa come forma alta di responsabilità verso il tempo, i corpi e il mondo che ci è dato attraversare".