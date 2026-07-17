Ita Airways, al via il programma di formazione per piloti: requisiti, prezzo e tappe

La "Multi Pilot Licence" è una licenza riconosciuta dalle autorità aeronautiche internazionali e progettata per formare piloti destinati a operare come primi ufficiali su aeromobili commerciali. Lo scopo del programma avviato da ITA Airways, come già accennato, è quello di formare internamente circa 280 piloti. Anche perché gli analisti stimano che il fabbisogno di piloti a livello mondiale crescerà fortemente in futuro. Un fattore che ha già iniziato a mostrarsi da alcuni anni. Per questo motivo, a cui sono da aggiungere anche la ripresa della domanda di traffico dopo la pandemia da Covid-19 e il pensionamento di una parte della forza lavoro, molte compagnie hanno iniziato ad aumentare gli investimenti nella formazione, andando a ridurre la dipendenza dal mercato del lavoro esterno.