Ita Airways, al via il programma di formazione per piloti: requisiti, prezzo e tappe
La selezione dei candidati parte a luglio 2026, mentre i corsi inizieranno a ottobre. Bisogna avere almeno 17 anni, ma non esperienze pregresse di volo e 135mila euro da parte
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Formare circa 280 piloti nei prossimi quattro anni. È l'obiettivo di Ita Airways che, per la prima volta dalla sua partenza operativa nel 2021, ha avviato i suoi corsi per il conseguimento della Multi Pilot Licence (MPL) tramite cui scommette sulla formazione interna per assicurarsi la futura disponibilità di piloti in un mercato che registra una crescente carenza di personale qualificato. La selezione dei candidati prenderà il via a luglio 2026, mentre i corsi partiranno fra qualche mese, a ottobre. Per partecipare alla prima fase sono necessari dei requisiti, come quello di avere almeno 17 anni, e se si accede alla seconda si affronterà un percorso di 21 mesi. Al costo di 135mila euro. Un percorso "strutturato e sostenibile di inserimento di nuove professionalità", come dichiarato da Marzio Caneva, Chief Operations & Accountable Manager Ita Airways.
L'iniziativa
La "Multi Pilot Licence" è una licenza riconosciuta dalle autorità aeronautiche internazionali e progettata per formare piloti destinati a operare come primi ufficiali su aeromobili commerciali. Lo scopo del programma avviato da ITA Airways, come già accennato, è quello di formare internamente circa 280 piloti. Anche perché gli analisti stimano che il fabbisogno di piloti a livello mondiale crescerà fortemente in futuro. Un fattore che ha già iniziato a mostrarsi da alcuni anni. Per questo motivo, a cui sono da aggiungere anche la ripresa della domanda di traffico dopo la pandemia da Covid-19 e il pensionamento di una parte della forza lavoro, molte compagnie hanno iniziato ad aumentare gli investimenti nella formazione, andando a ridurre la dipendenza dal mercato del lavoro esterno.
Il percorso formativo avviato dalla compagnia di volo italiana integra addestramento teorico, attività in volo, simulatori di ultima generazione e training specifico sulle procedure operative di compagnia, con un forte focus sul lavoro di squadra in cockpit, sulla gestione della sicurezza e sulle competenze richieste dall'operatività di linea. Nel costo di 135mila euro sono compresi il materiale didattico necessario, libri di testo, applicazioni di studio, divisa e borsa di volo.
I requisiti
Il percorso avrà una durata complessiva di circa 21 mesi. Per accedere alla fase di selezione dei candidati è necessario avere almeno 17 anni di età, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente, avere una buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese e possedere la certificazione attitudinale DLR. Ma, soprattutto, non è necessario avere particolari esperienze pregresse di volo. Dunque, al programma possono aderire anche tutti coloro che hanno competenze limitate o nulle del lavoro.
Le tappe
Come si legge nella pagina con tutte le informazioni disponibili, una volta superato l'iter selettivo e ottenuta l'idoneità psico-fisica, nonché concluse con esito positivo le necessarie verifiche di security, gli allievi accederanno al corso di 21 mesi suddiviso in tre fasi diverse. La prima, della durata di otto mesi, è centrata sulla formazione teorica e si svolge al Centro Addestramento di ITA Airways, presso l'aeroporto di Roma Fiumicino. La seconda, di sette mesi, riguarda l'addestramento in volo ed è effettuata presso l'aeroporto di Roma Urbe. Infine la terza e ultima tappa del programma, di sei mesi, si sposta sull'addestramento su simulatore e comprende la formazione avanzata su simulatori Full Flight Simulator (FFS) e il conseguimento dell'abilitazione sugli Airbus A220 o Airbus A320.
Le parole
"In un contesto in cui la disponibilità di piloti qualificati rappresenta un fattore sempre più strategico per il trasporto aereo, ITA Airways sceglie di investire con lungimiranza nella formazione delle competenze del futuro. Con l'avvio dei corsi MPL vogliamo costruire un percorso strutturato e sostenibile di inserimento di nuove professionalità, programmando il turnover dei prossimi anni e creando un bacino di giovani talenti altamente preparati", ha dichiarato Marzio Caneva, Chief Operations & Accountable Manager Ita Airways, come scritto da La Presse. "È un'iniziativa che valorizza il nostro know-how interno, rafforza la capacità della compagnia di rispondere alle esigenze operative e conferma il nostro impegno per garantire i più elevati standard di sicurezza, qualità e affidabilità".