Incinta di sette mesi partorisce sul volo Dakar-Fiumicino

A un'ora dal decollo del volo partito da Dakar, in Senegal, con destinazione Roma Fiumicino, una donna ha dato prematuramente alla luce il suo bambino. A comunicare il lieto, e inatteso, evento è stata la compagnia ITA Airways, vettore del velivolo sul quale si è verificata la nascita del nuovo arrivato al mondo. La gestante, incinta di sette mesi, ha partorito a bordo del volo AZ855. La madre e il neonato hanno ricevuto assistenza immediata da parte dell'equipaggio di bordo e da parte di due passeggere, un medico e un'infermiera. "Il piccolo, in perfetta salute, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia di ITA Airways, che augura al bimbo una splendida vita piena di gioie", ha scritto la compagnia su Facebook.