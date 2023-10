Volo Dubai-Malpensa, mamma partorisce in aereo: nasce bimbo di 3 chili

Ad aiutare la mamma, a 10mila metri di altezza, sopra i cieli dell'Iran, è stato un chirurgo che si trovava sull'aereo. Il piccolo - poche ore dopo essere venuto al mondo - è stato soccorso nello scalo lombardo da medici e infermieri neonatologi dell'Asst Sette Laghi. Il personale sanitario, partito dall'ospedale "Filippo Del Ponte" di Varese con l'ambulanza-nursery-terapia intensiva viaggiante, si è recato direttamente sulla pista per prestare al neonato tutte le cure necessarie. Il bambino, che pesa circa 3 chili, e la mamma sono in buone condizioni e si trovano in ospedale.

Pare che il bimbo sia nato al termine della gestazione. Di qui i dubbi su come sia stato possibile che alla madre sia stato concesso di salire a bordo di un aereo al termine della gestazione. Di certo c'è che il volo proveniva da Dubai e che la coppia di genitori di origine asiatica ha parenti nel Nord Italia.

Le regole delle compagnie aeree per le donne in gravidanza - Molte compagnie aeree non consentono l'imbarco alle donne oltre le settimane 34/36. In generale, oltre le 28 settimane ogni compagnia ha regole proprie: alcune pongono delle limitazioni più restrittive, altre richiedono certificati medici di idoneità.