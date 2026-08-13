Vacanze sì, ma a casa: a Ferragosto più di 4,4 milioni di italiani non partono per... il portafoglio

Lo studio ha portato alla luce anche le motivazioni che hanno spinto gli italiani a rinunciare alle ferie estive: oltre a quelle economiche, ci sono la volontà di andare in vacanza in un altro periodo dell'anno e l'assenza di giorni di ferie, entrambe indicate dall'11,3% dei rispondenti. Sono poi, rispettivamente, più di 618mila e quasi 740mila quelli che staranno a casa per accudire una persona anziana o un animale domestico. Infine, tra le motivazioni, c'è anche il timore legato alla guerra, infatti sono più di 243mila le persone che hanno deciso di non partire a causa dei timori legati al conflitto in Iran. Il 33,1% degli intervistati, vale a dire oltre 1,4 milioni, ha confessato di aver deciso di non partire per problemi legati al lavoro, mentre circa 900mila per una situazione di difficoltà economica dovuta a un imprevisto.