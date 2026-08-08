Caro carburanti, stangata da 370 milioni di euro sul primo esodo estivo di agosto | Fino a 22 euro in più per un pieno

La stangata, afferma il Codacons, è "alimentata dalle speculazioni che caratterizzano la filiera dei carburanti: nella prima settimana di agosto il petrolio ha registrato un netto calo, con il Brent che si è deprezzato del -8,8%. Eppure nello stesso periodo il prezzo medio del gasolio in Italia è sceso di appena lo 0,04%, quello della benzina dello 0,45%".