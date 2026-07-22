Esodo estivo e traffico, quali sono i giorni peggiori per mettersi in viaggio

Traffico, cantieri e vacanze: il mese di agosto è sinonimo di lunghe code sulle autostrade italiane. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha stilato un calendario indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane e quali misure adottare per limitare code e incidenti.
Le giornate da bollino nero
Le prime due settimane del mese di agosto saranno quelle che registreranno i maggiori volumi di traffico dell'intera stagione estiva, con spostamenti concentrati verso le principali località turistiche. Viabilità Italia ha individuato due giornate da bollino nero, il livello massimo previsto per il traffico: quella di sabato 1° agosto e quella di sabato 8 agosto. La fascia oraria peggiore per viaggiare è quella della mattina. Dalla settimana di Ferragosto continueranno le partenze, ma inizieranno anche i primi rientri, con l'avvio del controesodo previsto da domenica 16 agosto. Secondo Viabilità Italia, i flussi di rientro aumenteranno progressivamente nella seconda metà del mese di agosto, con maggiore concentrazione di traffico tra la domenica e il lunedì. La situazione per chi viaggia è delicata anche il primo fine settimana di settembre, che sarà interessato da traffico sostenuto.
Come controllare il traffico prima di partire
Prima di mettersi in viaggio, gli automobilisti possono informarsi sul traffico attraverso il Cciss, chiamando il numero gratuito 1518 oppure consultando i siti cciss.it e mobile.cciss.it. Per conoscere la situazione sulle strade gestite da Anas si può utilizzare l'applicazione VAI oppure chiamare il numero verde 800.841.148. Anche gli spostamenti in treno saranno soggetti a cambiamenti e lunghe attese a causa di lavori e cantieri sull'intera rete ferroviaria nazionale, previsti dall'ampio programma di potenziamento e ammodernamento della rete previsto dal PNRR.
Controlli di sicurezza durante il viaggio
Maggiori controlli per chi si mette alla guida. Polizia Stradale e Carabinieri aumenteranno la presenza lungo autostrade e principali arterie extraurbane, anche con pattuglie motociclistiche e supporto aereo. Le forze dell'ordine incrementeranno i controlli soprattutto lungo gli itinerari verso le località turistiche e nelle ore notturne contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.