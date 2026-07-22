Esodo estivo e traffico, quali sono i giorni peggiori per mettersi in viaggio

Le prime due settimane del mese di agosto saranno quelle che registreranno i maggiori volumi di traffico dell'intera stagione estiva, con spostamenti concentrati verso le principali località turistiche. Viabilità Italia ha individuato due giornate da bollino nero, il livello massimo previsto per il traffico: quella di sabato 1° agosto e quella di sabato 8 agosto. La fascia oraria peggiore per viaggiare è quella della mattina. Dalla settimana di Ferragosto continueranno le partenze, ma inizieranno anche i primi rientri, con l'avvio del controesodo previsto da domenica 16 agosto. Secondo Viabilità Italia, i flussi di rientro aumenteranno progressivamente nella seconda metà del mese di agosto, con maggiore concentrazione di traffico tra la domenica e il lunedì. La situazione per chi viaggia è delicata anche il primo fine settimana di settembre, che sarà interessato da traffico sostenuto.