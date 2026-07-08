Stop treni a Firenze, i viaggiatori sui lavori in corso: "Tempi di percorrenza aumentati più di un'ora e mezzo"

"I tempi di percorrenza sono aumentati tantissimo, parliamo di circa un'ora e mezza in più" commenta una donna che deve arrivare in giornata a Napoli. Tutt'altra situazione vivono i passeggeri dei regionali e i pendolari che devono raggiungere le stazioni prima con la tramvia e poi successivamente con una navetta. "Io fortunatamente devo affrontare un viaggio piuttosto breve, da Bologna a Roma, quindi i tempi si allungano di circa un'oretta. Sicuramente chi deve affrontare viaggi lunghi subirà maggiori disagi" conclude un altro passeggero dell'alta velocità.