Caos treni, il presidente di Consumerismo: "Il prezzo dinamico introdotto a gennaio è un'anomalia di sistema"

In collegamento con "Morning News" il presidente di Consumerismo Luigi Gabriele commenta il caos treni, tra ritardi e disagi nel nord Italia a causa del blocco totale a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. "Il paradosso ora è che non solo si impiega più tempo ma il prezzo del biglietto può raggiungere in molti casi anche il 300% in più. Ho fatto una simulazione pochi minuti fa e oggi l'ultimo treno disponibile da Roma a Milano in alta velocità e con due cambi impiega 5 ore e 55 minuti e costa 140 euro" spiega.