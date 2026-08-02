© Istockphoto
Le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro studi e ricerche Anasf - Associazione nazionale dei consulenti finanziari - per una famiglia-tipo, sette giorni di vacanze estiva per due adulti e un bambino costano in media 2.325 euro. Una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
Due redditi da dipendenti privati
L'ipotesi su cui ha calcolato le stime Anasf prevede due redditi da lavoro dipendente nel settore privato che, sulla base dei dati Inps 2024, può contare su una retribuzione annua lorda media di 24.486 euro a testa, per un reddito netto familiare di circa 3.300 euro al mese e 48.972 euro lordi all'anno.
La simulazione
Poiché il modello della ricerca è quello di una famiglia lombarda, si prevede la partenza dall'area metropolitana di Milano con destinazione riviera adriatica del Centro Italia nella prima settimana di agosto 2026 con sistemazione in hotel 3 stelle fronte mare, camera tripla in pensione completa, prenotazione anticipata. Prevista anche un'escursione.
Considerare le vacanze nel budget annuale
"Il risultato - commenta il presidente di Anasf, Luigi Conte - è che per molte famiglie la vacanza diventa una spesa straordinaria sempre più difficile da sostenere". Secondo l'indagine realizzata da Ipsos-Doxa, il 54% di chi non partirà quest'estate indica motivazioni economiche, dieci punti percentuali in più rispetto al 2025.
"I numeri - aggiunge Conte - raccontano una fotografia chiara. Inflazione, costi fissi e volatilità dei mercati erodono progressivamente la capacità di risparmio e indeboliscono la serenità economica delle famiglie, come sta accadendo per il caro carburante. La vacanza rischia così di diventare un lusso anche per la classe media". "Per evitare di dover scegliere tra rinunciare o indebitarsi è fondamentale mettere a budget il costo-valore delle vacanze nella pianificazione finanziaria annuale, al pari di altre spese ordinarie come la rata per l'acquisto di una casa e le utenze mensili".