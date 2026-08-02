"I numeri - aggiunge Conte - raccontano una fotografia chiara. Inflazione, costi fissi e volatilità dei mercati erodono progressivamente la capacità di risparmio e indeboliscono la serenità economica delle famiglie, come sta accadendo per il caro carburante. La vacanza rischia così di diventare un lusso anche per la classe media". "Per evitare di dover scegliere tra rinunciare o indebitarsi è fondamentale mettere a budget il costo-valore delle vacanze nella pianificazione finanziaria annuale, al pari di altre spese ordinarie come la rata per l'acquisto di una casa e le utenze mensili".