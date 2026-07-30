Agosto non va più di moda: quasi il 40% degli italiani non partirà nel mese classico per le vacanze estive

Come evidenziato da Facile.it, quest’anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. Agosto è sempre meno gettonato per le ferie. Anche per i prezzi che si alzano ulteriormente rispetto alla normalità. Il costo di una vacanza, comunque, resta oneroso per gli italiani. Considerando solo trasporti e alloggio, dallo studio è emerso che per le vacanze 2026 i cittadini spenderanno mediamente 939 euro a testa. Una cifra che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale, in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Secondo le stime, nei primi cinque mesi del 2026, a tal fine sono stati erogati finanziamenti per un totale di circa 170 milioni di euro.