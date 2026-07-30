Agosto non va più di moda: quasi il 40% degli italiani non partirà nel mese classico per le vacanze estive
Oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti a giugno e luglio mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre
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C'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani. Quest'anno, in questa estate 2026, la tendenza sembra più evidente che mai. Lo evidenzia Facile.it tramite uno studio, secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire ad agosto per le ferie. Le vacanze, comunque, restano molto costose per gli italiani, che spendono quasi 1000 euro a testa considerando solo trasporto e alloggio. Trasporto, che rimane prevalentemente a quattro ruote: l'automobile rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni.
Agosto in calo
Come evidenziato da Facile.it, quest’anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. Agosto è sempre meno gettonato per le ferie. Anche per i prezzi che si alzano ulteriormente rispetto alla normalità. Il costo di una vacanza, comunque, resta oneroso per gli italiani. Considerando solo trasporti e alloggio, dallo studio è emerso che per le vacanze 2026 i cittadini spenderanno mediamente 939 euro a testa. Una cifra che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale, in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Secondo le stime, nei primi cinque mesi del 2026, a tal fine sono stati erogati finanziamenti per un totale di circa 170 milioni di euro.
Dove si soggiorna?
La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le proprie ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra le destinazioni preferite ci sono Spagna, Grecia e Francia. Tra chi si avventurerà in viaggi a lunga percorrenza, invece, il 2,1% andrà in Asia, l’1,9% in America Latina e l’1,4% in Medio Oriente. Per quanto riguarda le sistemazioni le case vacanza vanno per la maggiore: più di 7,6 milioni di italiani (26,9% dei vacanzieri) ha scelto questo tipo di struttura per soggiornare. Un dato che si spiega anche con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Tanti anche coloro che scelgono casa dei genitori per staccare: sono quasi due milioni.
Il budget orienta le scelte
Ma cosa ha influenzato gli italiani nella scelta della destinazione e della tipologia del loro viaggio? Il 36,1% degli intervistati ha dichiarato di essere già stato nel luogo prescelto per la vacanza, mentre 1 su 4 ha seguito un consiglio di amici, parenti o colleghi. Per più di 7 milioni di viaggiatori, invece, la decisione è stata guidata dal budget prefissato. I social network e gli influencer invece sembrano avere poco potere per quanto riguarda la scelta delle vacanze: solo il 9,7% dei rispondenti ha dichiarato di essere stato influenzato da quanto visto sui profili social dei content creators nella scelta della destinazione.
In viaggio con le quattro ruote
Automobile e aereo: gli italiani scelgono principalmente questi due mezzi per spostarsi durante il periodo di ferie. Anche se le quattro ruote vincono sulle ali. Quasi 16 milioni di vacanzieri (55,5%), in particolar modo dai 45-54enni (66,6%) e dagli abitanti del Nord Est (67,2%), scelgono l'auto per le vacanze, mentre l'aereo verrà utilizzato da oltre 8,7 milioni di italiani (30,7%) ed è prediletto soprattutto dai più giovani (nella fascia anagrafica 25-34 anni la percentuale raggiunge il 54%).