Italia, le vacanze estive cambiano: più brevi, più staccate e più tricolori

Le vacanze estive degli italiani stanno cambiando. Più brevi, più spezzettate, più vicine. È quanto rivela un'indagine di Confturismo-Confcommercio, in collaborazione con SWG, sui soggiorni degli italiani nel 2026 che pone al centro il boom delle cosiddette "micro-vacanze". I Si parte, è vero, ma tendono a distribuire il budget su più periodi e a contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno, privilegiando soluzioni che consentano di conciliare il desiderio di viaggiare con una maggiore attenzione ai costi. Anche per questo motivo quindi le vacanze nel 2026 saranno più concentrate nei territori del Paese.