Addio alle mete più affollate, così quella del 2026 è diventata l'estate dei borghi

Per anni ci si è chiesti come il turismo potesse aiutare i piccoli borghi. Non ci si è invece probabilmente concentrati troppo sul contrario, ovvero su come le numerose gemme incastonate nel panorama italiano potessero diventare fondamentali per uno dei settori nevralgici del nostro sistema economico. Adesso però il trend è abbastanza chiaro: i viaggiatori sono sempre più stanchi di file infinite e itinerari visti e rivisti sui social. Basta overtourism: è tempo piuttosto di "slow tourism", un'esperienza non omologata, in contesti ancora da scoprire e senza lo stress delle mete turistiche più in tendenza. Il borgo italiano è ormai una scelta di qualità, sia per gli autoctoni sia per gli stranieri, che preferiscono una vacanza più lunga in un piccolo centro rispetto al weekend mordi e fuggi nei luoghi più iconici della Penisola.