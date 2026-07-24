Vacanza a cinque stelle, a Capri fino a 12mila euro al giorno per una stanza

Fino a 12 mila euro al giorno per una stanza: è questo il picco del listino di Capri, l’isola del Golfo di Napoli che da anni rappresenta una delle mete simbolo del turismo di lusso internazionale. Prezzi che possono sembrare fuori scala, ma che — come conferma il general manager di una prestigiosa struttura intervistato da "Morning News" — trovano comunque una clientela pronta a prenotare.
"È il range della nostra suite più esclusiva", spiega il professionista. "Ha un terrazzo di 60 metri quadrati che sembra la prua di una nave puntata verso i Faraglioni". Una descrizione che restituisce l’idea di un’esperienza più che di un semplice soggiorno, e che aiuta a comprendere perché, nonostante le cifre, le richieste non manchino.
La clientela, racconta, è varia, ma con una predominanza molto chiara: "Abbiamo un mix di ospiti, anche se il mercato americano rappresenta circa il 60% delle presenze". Un pubblico abituato a standard elevati e che spesso avanza richieste particolari, che il personale deve essere pronto a soddisfare.
"Il lusso prevede anche questo tipo di bizzarrie", ammette il manager. "Passiamo dall’allestire un terrazzo per una proposta di matrimonio al reperire, in pochissimo tempo, 600 rose bianche".
Piccoli grandi capricci che, a Capri, fanno parte della normalità: un’isola dove l’ospitalità non si limita a offrire comfort, ma costruisce esperienze su misura, anche quando sembrano impossibili.