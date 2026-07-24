Vacanza a cinque stelle, a Capri fino a 12mila euro al giorno per una stanza

"È il range della nostra suite più esclusiva", spiega il professionista. "Ha un terrazzo di 60 metri quadrati che sembra la prua di una nave puntata verso i Faraglioni". Una descrizione che restituisce l’idea di un’esperienza più che di un semplice soggiorno, e che aiuta a comprendere perché, nonostante le cifre, le richieste non manchino.