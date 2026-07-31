Questa trasformazione riflette un cambiamento più ampio nel rapporto tra consumatori e tecnologia. Secondo una recente ricerca Mastercard, gli italiani sono sempre più disponibili a condividere i propri dati personali quando questo si traduce in vantaggi concreti. Il 57% degli intervistati si dichiara disposto a fornire più informazioni per accedere a offerte e condizioni migliori. Tra le motivazioni principali figurano la possibilità di usufruire di servizi più personalizzati (47,5%), ricevere suggerimenti realmente in linea con i propri interessi (47%), beneficiare di automazioni più efficienti (46,2%) e risparmiare tempo nelle decisioni quotidiane (45,7%). La propensione alla condivisione è particolarmente elevata tra gli uomini e raggiunge il picco nella fascia d'età compresa tra i 30 e i 39 anni, mentre appare più contenuta tra i 40 e i 49 anni.