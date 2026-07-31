Intelligenza artificiale, altri modelli sono sfuggiti al controllo umano

"Claude ha compromesso l'infrastruttura delle organizzazioni colpite utilizzando tecniche di base, come lo sfruttamento di password deboli", ha dichiarato l'azienda, che ha spiegato di aver scoperto quanto accaduto dopo aver esaminato oltre 140mila sessioni di test sulle capacità offensive di cybersicurezza. La revisione era scattata dopo il medesimo problema riscontrato dalla rivale OpenAI, che nei giorni scorsi aveva rivelato come i propri modelli avessero avuto un accesso improprio a internet spingendosi persino a operazioni di hackeraggio.