IA, dipendenti di OpenAI, Google e Meta chiedono di rallentarne lo sviluppo

Oltre mille dipendenti di OpenAI, Anthropic, Google, Meta e di altre aziende leader dell'IA hanno firmato e pubblicato una lettera con cui chiedono al governo degli Stati Uniti di valutare un rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. La petizione, resa pubblica dal Washington Post, ha ottenuto anche il sostegno ufficiale di OpenAI e Anthropic.