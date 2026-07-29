IL DOCUMENTO

IA, dipendenti di OpenAI, Google e Meta chiedono di rallentarne lo sviluppo

Centinaia di lavoratori delle principali aziende del settore sollecitano nuove regole

29 Lug 2026 - 18:48
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Oltre mille dipendenti di OpenAI, Anthropic, Google, Meta e di altre aziende leader dell'IA hanno firmato e pubblicato una lettera con cui chiedono al governo degli Stati Uniti di valutare un rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. La petizione, resa pubblica dal Washington Post, ha ottenuto anche il sostegno ufficiale di OpenAI e Anthropic.

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I timori

 Nel documento i firmatari avvertono che il settore potrebbe essere vicino ad automatizzare la stessa ricerca sull'intelligenza artificiale, con il rischio che la tecnologia sfugga al controllo degli esseri umani. Per questo chiedono all'amministrazione Trump di promuovere un'azione a livello internazionale per sviluppare regole di governance capaci di gestire il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. 

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Il dibattito

 L'iniziativa arriva mentre una parte dell'industria continua a sostenere la necessità di accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per favorire innovazione e competitività degli Stati Uniti. A differenza dei precedenti appelli lanciati dopo il debutto di ChatGPT nel 2022, questa petizione propone un intervento governativo più deciso e vede tra i firmatari anche dirigenti di OpenAI, Google e Meta, aziende finora rimaste in silenzio. 

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