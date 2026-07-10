Apple fa causa a OpenAI per furto di segreti commerciali

Il ricorso, che è stato depositato presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della California, indicherebbe così un inasprimento delle tensioni tra la nota azienda tecnologica e la società che ha sviluppato ChatGPT, sistema di assistenza virtuale basato sull'Intelligenza Artificiale, in corso ormai da svariati mesi. "Una cosa è certa: a tutti i livelli, dai membri del suo staff tecnico al responsabile hardware, e in coordinamento con i partner commerciali, OpenAI ha rubato segreti commerciali e informazioni riservate di Apple", ha dichiarato la società in un documento legale.