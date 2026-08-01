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Le vacanze sono sempre più "a sei zampe". Nell'estate 2026 oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando cani e gatti in veri compagni di viaggio. Un fenomeno in costante crescita, favorito dall'aumento delle strutture pet friendly e delle spiagge attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali nelle famiglie italiane. Ma se da un lato cresce il turismo dedicato ai pet, dall'altro resta l'allarme per gli abbandoni estivi, che continuano a rappresentare una delle principali emergenze della stagione.
Per milioni di famiglie italiane le vacanze non si immaginano più senza il proprio animale domestico. Cani, gatti e altri animali da compagnia saranno protagonisti degli spostamenti estivi insieme ai loro proprietari, complice la crescente diffusione di alberghi, agriturismi, bed & breakfast e altre strutture ricettive sempre più attente alle esigenze di chi viaggia con un pet. Secondo i dati elaborati da Coldiretti e Ixè, sono 6,1 milioni gli italiani che quest'estate partiranno insieme al proprio animale, un numero che conferma come il turismo pet friendly stia diventando una realtà consolidata nel nostro Paese.
Un proprietario su tre porta il pet in vacanza
L'indagine evidenzia che il 30% dei proprietari di animali ha deciso di condividere le ferie con il proprio compagno a quattro zampe. Non tutti, però, riescono a farlo. Il 43% affiderà il proprio animale a parenti, amici oppure a pensioni specializzate durante il periodo delle vacanze. C'è poi un ulteriore 27% che avrebbe voluto partire insieme al proprio pet, ma ha dovuto rinunciare perché non ha trovato una struttura in grado di accoglierlo. Numeri che mostrano come l'offerta turistica dedicata agli animali sia in crescita, ma ancora insufficiente a soddisfare tutte le richieste.
Crescono alberghi, agriturismi e spiagge pet friendly
Negli ultimi anni il settore turistico ha investito sempre di più nell'accoglienza degli animali domestici. Oltre alle seconde case e agli appartamenti in affitto, che restano le soluzioni preferite perché permettono di mantenere le abitudini quotidiane degli animali riducendone lo stress, aumentano anche le strutture ricettive che offrono servizi dedicati. Gli agriturismi si confermano tra le destinazioni più apprezzate grazie agli ampi spazi all'aperto, mentre cresce anche il numero delle spiagge attrezzate dove gli animali possono accedere insieme ai proprietari, con servizi come punti acqua, aree ombreggiate, docce e spazi per il gioco. Prima della prenotazione è comunque consigliabile verificare le condizioni di accoglienza previste dalla struttura per evitare inconvenienti una volta arrivati a destinazione.
L'estate resta il periodo più critico per gli abbandoni
Accanto alla crescita del turismo pet friendly rimane però una delle emergenze più gravi legate alla stagione estiva: quella degli abbandoni. Secondo Coldiretti, proprio durante i mesi delle vacanze si concentra circa il 30% dei 130mila animali che ogni anno vengono abbandonati in Italia. Un fenomeno che rappresenta non solo un gesto di estrema crudeltà nei confronti degli animali, ma anche un problema di sicurezza, soprattutto sulle strade, oltre a comportare costi significativi per la collettività.
I consigli per viaggiare in sicurezza con gli animali
Affrontare un viaggio con un animale richiede qualche accorgimento in più, soprattutto durante le giornate caratterizzate da temperature elevate. Gli esperti raccomandano di evitare gli spostamenti nelle ore più calde della giornata, garantire sempre acqua fresca durante il tragitto e non lasciare mai il proprio animale chiuso in auto, nemmeno per pochi minuti. Prima della partenza è inoltre opportuno programmare un controllo dal veterinario per verificare lo stato di salute dell'animale, la regolarità delle vaccinazioni e dei trattamenti antiparassitari, particolarmente importanti per chi trascorrerà le vacanze tra spiagge, aree verdi o località di campagna.