Per milioni di famiglie italiane le vacanze non si immaginano più senza il proprio animale domestico. Cani, gatti e altri animali da compagnia saranno protagonisti degli spostamenti estivi insieme ai loro proprietari, complice la crescente diffusione di alberghi, agriturismi, bed & breakfast e altre strutture ricettive sempre più attente alle esigenze di chi viaggia con un pet. Secondo i dati elaborati da Coldiretti e Ixè, sono 6,1 milioni gli italiani che quest'estate partiranno insieme al proprio animale, un numero che conferma come il turismo pet friendly stia diventando una realtà consolidata nel nostro Paese.