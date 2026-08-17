A confermare la forza della domanda è anche l'indagine realizzata dall'istituto di ricerca Emg per Facile.it: nell'estate 2026 saranno oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media prevista è di 939 euro a persona. Una cifra che, soprattutto per le famiglie, può trasformarsi in un esborso rilevante quando si somma alle altre spese estive. È proprio la necessità di evitare un'unica uscita pesante dal bilancio domestico a spingere alcuni consumatori verso il credito.