Pagamenti elettronici, due milioni di italiani vittime di truffe

In estate, con milioni di italiani che partono per le vacanze, spesso all’estero, i rischi aumentano. Per questo motivo Facile.it ha redatto un vademecum con dieci consigli utili per ridurre la possibilità di truffe e di commissioni esagerate. Prima di partire è bene abilitare la carta per l’estero. Fondamentale è verificare che la propria carta, sia essa di credito, debito o prepagata, sia abilitata per funzionare fuori dai confini nazionali. Spesso è possibile abilitarla direttamente dell'home banking, ma è sempre meglio contattare la propria banca per verificare che non ci siano blocchi territoriali.