Pagamenti digitali, gli italiani scelgono sempre più carte e smartphone

Il cuore della crescita è rappresentato dai pagamenti effettuati nei negozi fisici. Tra il 2022 e il 2025 le operazioni con carta al POS sono passate da circa 6 miliardi a oltre 10 miliardi, con una crescita media annua del 15,7%. A trainare il fenomeno sono, soprattutto, le carte di debito e quelle prepagate. Nel periodo considerato hanno registrato rispettivamente incrementi medi annui del 17,1% e del 15,1%, mentre per le carte di credito la crescita si è fermata al 9,1%. La fotografia del 2025 conferma il peso delle diverse tipologie: le carte di debito hanno rappresentato il 71,2% delle operazioni al POS, le prepagate il 17,4% e le carte di credito l'11,6%.