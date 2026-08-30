Europa, è "panico invernale" sui mercati del gas: scorte ai minimi storici

A pesare sono state le gravi interruzioni delle esportazioni di petrolio e gas dal Golfo provocate dalla guerra tra Stati uniti, Israele e Iran. Hanno contribuito inoltre un finale particolarmente freddo dello scorso inverno e un utilizzo del gas per la produzione elettrica superiore alla media durante le ondate di caldo estive. Secondo Bjarne Schieldrop, capo analista delle materie prime del gruppo bancario nordico Seb, il mercato europeo del gas era rimasto relativamente calmo durante l'estate nella speranza di una riapertura dello Stretto di Hormuz e di una conseguente ricostituzione delle scorte: "Ora nessuno si aspetta che questo accada", ha osservato. "Di conseguenza, nell'ultima settimana di agosto il mercato europeo del gas naturale è entrato in una sorta di panico invernale".