Il grande paradosso del gpl: il carburante "rifugio" chiesto dagli italiani... ma fuori dai progetti futuri

È sufficiente riavvolgere il nastro di qualche mese, prima del 28 febbraio 2026, per scattare una fotografia completamente diversa del mercato dell'auto. L'elettrica, forte degli incentivi governativi, viaggiava a gonfie vele, così come le ibride. Le vetture a benzina erano la solita roccaforte, mentre il gpl sembrava scivolare sempre di più nel dimenticatoio. Rinnegato dalle misure Ue, che avevano messo fretta ai produttori per il raggiungimento di obiettivi "green", era stato progressivamente abbandonato dalle case che ne avevano fatto uno dei loro business di punta. In cinque mesi, una guerra in Medio Oriente e il mercato del greggio in tilt sono stati una doccia fredda. I prezzi di benzina e gasolio hanno prima iniziato a correre, poi a volare oltre i 2 euro al litro. L'elettrico è esaurito l'impulso degli incentivi e sembra ora essersi normalizzato su ritmi ben più bassi di quelli registrati nella prima parte del 2026. E il gpl si comporta come una vera e propria eccezione.