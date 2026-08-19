Mesi di rialzo dei prezzi alla pompa hanno messo in crisi proprio tutti. Così - come riporta il Corriere Bologna - due proprietari di automobili in mattinata hanno trovato un'amara sorpresa. Controllando le proprie vetture, si sono trovati forzati i rispettivi bocchettoni di rifornimento. I casi, rispettivamente, a Casalecchio di Reno e a Savena.