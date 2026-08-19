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Non solo case e gioiellerie. Ora nel mirino dei ladri ci sono anche le automobili, soprattutto quelle più vecchie. Ebbene, con il prezzo della benzina che sale alle stelle, l'ultima strada è... sottrarla alle vetture. Nel Bolognese, nello scorso fine settimana, due casi di furti: uno nel quartiere Savena, l'altro a Casalecchio di Reno.
Sos gasolio e furti
Mesi di rialzo dei prezzi alla pompa hanno messo in crisi proprio tutti. Così - come riporta il Corriere Bologna - due proprietari di automobili in mattinata hanno trovato un'amara sorpresa. Controllando le proprie vetture, si sono trovati forzati i rispettivi bocchettoni di rifornimento. I casi, rispettivamente, a Casalecchio di Reno e a Savena.
Presi di mira i mezzi più vecchi
Le vetture prese di mira non sono quelle nuove di zecca, bensì le più "anziane" uscite dall'autosalone. Dunque, si tratta di un nuovo vero e proprio allarme da non sottovalutare.