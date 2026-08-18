Carburanti, evaporato il taglio accise: il prezzo del gasolio torna ai livelli pre Dl del governo

I prezzi scatenano le reazioni di vari enti, fra cui quella della Fapi, Federazione Autonoma Piccole Imprese. Il presidente Gino Sciotto ha dichiarato: "Il prezzo del gasolio è tornato ai livelli registrati prima degli effetti delle misure adottate dal Governo sulle accise. È un dato che desta forte preoccupazione per famiglie e imprese e che impone di valutare ulteriori interventi per contenere il costo dei carburanti. La riduzione delle accise ha rappresentato un intervento importante del Governo per contrastare l'emergenza, ma la dinamica dei prezzi sta rapidamente assorbendo il beneficio. Il rischio concreto è che il costo del diesel continui a pesare in maniera insostenibile soprattutto sulle piccole imprese, sull'autotrasporto, sull'artigianato e su tutte quelle attività nelle quali il carburante costituisce una voce rilevante dei costi".