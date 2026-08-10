In Italia ogni giorno vengono rubate 285 auto: Campania, Lazio e Sicilia le regioni con più furti

Ogni giorno in Italia vengono rubate 285 auto e quasi 90 tra moto e motorini, per un totale di oltre 136mila mezzi sottratti ogni anno. Sono i dati allarmanti contenuti in uno studio realizzato da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e relativi all'anno 2024. Al primo posto per numero di furti di auto avvenuti troviamo la Campania mentre la Valle d'Aosta da questo punto di vista risulta essere la regione più "sicura". Nella poco invidiabile classifica degli stati europei con il maggior numero di furti, l'Italia occupa il quarto posto, dietro a Lussemburgo, Svizzera e Svezia. Numeri di questo tipo spiegano anche perché è in aumento la tendenza ad assicurare la propria auto contro i furti: secondo l'indagine, nel 2024, quasi un automobilista su quattro (24%), ha scelto di tutelare la propria vettura da questo rischio. Nel 2022 erano appena il 14%.