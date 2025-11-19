Logo Tgcom24
Bergamo, offre il suo aiuto a un anziano per parcheggiare ma poi... gli ruba l'auto

Il ladro è stato successivamente intercettato e denunciato per furto aggravato e la macchina è stata restituita al proprietario

19 Nov 2025 - 11:56
© Carabinieri

A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un 38enne francese senza fissa dimora si è offerto di parcheggiare l'auto a un 85enne in difficoltà ma poi gliel'ha rubata. Il ladro è stato successivamente intercettato e denunciato per furto aggravato e la macchina è stata restituita al proprietario. Lo riporta Il Giorno.

L'anziano si trovava nel parcheggio interrato del pronto soccorso di Ponte San Pietro. Secondo quanto risulta al Giorno, stava cercando posteggio e si trovava su una rampa ripida quando il 38enne si è offerto di aiutarlo. L'85enne ha accettato ma poi, una volta salito sull'auto, lo sconosciuto che sembrava avere buone intenzioni è scappato con la macchina. 

Il derubato ha subito dato l'allarme e i carabinieri si sono messi sulle tracce del ladro, che è stato poi rintracciato dai carabinieri a Trezzo sull'Adda (Milano). Fondamentali sono stati il cellulare dell'anziano, lasciato sul sedile della vettura e localizzato dalle forze dell'ordine, e la descrizione del ladro fornita dall'85enne.

