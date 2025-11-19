Bergamo, offre il suo aiuto a un anziano per parcheggiare ma poi... gli ruba l'auto

Il derubato ha subito dato l'allarme e i carabinieri si sono messi sulle tracce del ladro, che è stato poi rintracciato dai carabinieri a Trezzo sull'Adda (Milano). Fondamentali sono stati il cellulare dell'anziano, lasciato sul sedile della vettura e localizzato dalle forze dell'ordine, e la descrizione del ladro fornita dall'85enne.