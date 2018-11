Napoli, anziana di 91 anni rapita insieme alla propria auto

Una vecchina di 91 anni è stata rapita insieme alla propria auto nel parcheggio della Asl. La donna era sola in macchina, mentre suo figlio era sceso per delle commissioni. Approfittando di questa solitudine il ladro, che è stato poi individuato e fermato dai carabinieri, ha rubato l'auto con dentro la signora, portandola in una stradina abbandonata alla periferia di Napoli. Insulti, minacce di morte e tentativi di estorcere all’anziana dei soldi.



Tutti tentativi vani, perché l’arzilla nonnina ha provato a difendersi mettendo le mani sul viso dell’uomo per impedirgli di guidare e ha resistito anche quando l’uomo l’ha scaricata in una pozzanghera, in un vicolo chiuso e deserto. “Pioveva, ero tutta fradicia “, ha raccontato la donna a Pomeriggio Cinque. “Prima mi ha buttata giù dall’auto poi è partito ma mi era rimasto il piede incastrato, così quando lui è partito mi ha trascinata via”.



La donna, che se l’è cavata con 4 giorni di ospedale e una gamba gravemente escoriata, dopo essersi liberata dalla trappola dell’auto, si è alzata e ha raggiunto la fermata della metro per chiedere aiuto. A soccorrerla due ragazzi che l’hanno riaccompagnata dal figlio, che la stava aspettando al parcheggio.