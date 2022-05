Roma, ruba un'auto ma poi si rende conto che sul sedile posteriore c'è una 85enne: blocca la macchina e fugge

Ha rubato un'auto ma poi, una volta dentro, ha sentito dei rumori e si è reso conto che sul sedile posteriore c'era un'anziana di 85 anni.

Così, ha bloccato la macchina ed è fuggito a piedi. È accaduto a Roma , nel quartiere Montesacro. L'uomo aveva prima rapinato la figlia della donna, una 60enne, in strada (precisamente in via Pantelleria, che in quel momento era vuota): si era fatto consegnare portafoglio e chiavi dell'auto sotto minaccia. I carabinieri della stazione Talenti si stanno occupando del caso. Lo riporta Il Messaggero. In caso venisse preso, il rapinatore dovrebbe rispondere anche di sequestro di persona.