Furti di bici, la nuova ondata di spaccate colpisce il Triveneto

In questo caso, il campanello d'allarme riguarda il Triveneto, dove, qualche mese fa, il primo telegiornale ha annunciato una scorribanda efferata nel trevigiano. "Complessivamente, in un mese, ho avuto danni per 135mila euro", racconta all'inviato del tg satirico Roberto Catto, titolare di un negozio di articoli sportivi derubato. "Sono entrati con il furgone, sfondando tutto, e l'hanno poi abbandonato sulle rotaie del treno".