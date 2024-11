Roma, percorsi per non vedenti usurati tra buche e barriere architettoniche

Dalle buche a intere piastrelle rotte fino ai rattoppi di fortuna: l'inviato del tg satirico dà appuntamento a Barbuto nella centralissima Fontana di Trevi ma il percorso per raggiungerlo rivela barriere architettoniche. Persino ai piedi dell'insegna in braille che spiega il tracciato che collega Trevi con il Pantheon, le telecamere di "Striscia" documentano l'usura del percorso tattile, pensato in teoria per agevolare la mobilità delle persone non vedenti.