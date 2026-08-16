Ladro terrorizzato da due pastori del Caucaso si rifugia sul tetto di un'auto e chiama i soccorsi

Ha tentato il furto in una abitazione di Parma, ma si è trovato faccia a faccia con due Pastori del Caucaso. Terrorizzato si è rifugiato sul tetto dell'auto in giardino e si è ferito mentre tentava di fuggire, motivo per il quale ha dovuto chiamare i soccorsi. È la surreale notte vissuta da un 34enne italiano nel quartiere Pablo, denunciato dai carabinieri per tentato furto in abitazione e detenzione di stupefacenti. L'uomo, ferito durante una rocambolesca fuga dalla finestra, è stato incastrato dalle tracce di sangue lasciate sul posto.