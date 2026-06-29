Tra le accuse contestate all'uomo risulta anche quella di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo gli inquirenti, in spagnolo avrebbe detto ai carabinieri: "“Vi tengo d’occhio, ci vediamo fuori”. Il 46enne ha spiegato: "Non ricordo di averlo fatto. Ricordo che dicevano "Firma firma" e io non volevo perché non sono un ladro", ha ricordato. Si è poi sollevato la maglietta per mostrare la cicatrice di una ferita sulla pancia: "Vedete? Quando mi hanno arrestato, mi hanno fatto cadere a terra e mi sono fatto male. Per quello ero agitato. È la prima volta che mi trovo in una situazione del genere. Ammetto che avevo bevuto un poco. Chiedo scusa per tutto". Al termine dell'udienza di convalida del fermo, il giudice lo ha rimesso in libertà respingendo la richiesta della procura di disporre l'obbligo di firma.