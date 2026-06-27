Ruba 28mila euro in parrocchia, provento dei fedeli: arrestato 53enne

Come emerso nel corso delle indagini, il 53enne si sarebbe introdotto nell’abitazione del sacerdote della parrocchia San Giovanni Calabria dopo aver danneggiato una porta in vetro, una finestra e una vetrata utilizzata come lucernario. Una volta all’interno, avrebbe prelevato il denaro custodito nei locali: circa 28mila euro in contanti, derivanti soprattutto dalle offerte dei fedeli. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, si sono sviluppate anche tramite accertamenti di biologia forense, oltre che all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L'autore del furto è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.