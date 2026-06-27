Ruba 28mila euro in parrocchia, provento dei fedeli: arrestato 53enne

Avrebbe rubato 28mila euro in parrocchia, somma perlopiù composta dalle offerte dei fedeli. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto, commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle Forze dell’ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
La vicenda
Come emerso nel corso delle indagini, il 53enne si sarebbe introdotto nell’abitazione del sacerdote della parrocchia San Giovanni Calabria dopo aver danneggiato una porta in vetro, una finestra e una vetrata utilizzata come lucernario. Una volta all’interno, avrebbe prelevato il denaro custodito nei locali: circa 28mila euro in contanti, derivanti soprattutto dalle offerte dei fedeli. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, si sono sviluppate anche tramite accertamenti di biologia forense, oltre che all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L'autore del furto è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.