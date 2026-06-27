Garlasco, la nuova consulenza tecnica sulla camminata di Alberto Stasi

Il riferimento è al blocco della porta: "Durante la ricostruzione del 2009 non è stata inserita la porta che divideva il soggiorno. Un ostacolo fisso che sposta la camminata verso il centro del corridoio e quindi porta la traiettoria di Stasi verso la gora di sangue" spiega il consulente della famiglia Poggi Fabio Falleti che, secondo questa ricostruzione, Stasi non avrebbe potuto avere le scarpe pulite.