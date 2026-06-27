Garlasco, la nuova consulenza tecnica sulla camminata di Alberto Stasi

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"Quarto Grado" trasmette in esclusiva la nuova consulenza tecnica sulla camminata di Alberto Stasi la mattina della scoperta dell'omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. Una perizia per capire se il condannato avrebbe potuto o meno sporcarsi le suole delle scarpe con il sangue sparso nella villetta il 13 agosto 2007.
Il riferimento è al blocco della porta: "Durante la ricostruzione del 2009 non è stata inserita la porta che divideva il soggiorno. Un ostacolo fisso che sposta la camminata verso il centro del corridoio e quindi porta la traiettoria di Stasi verso la gora di sangue" spiega il consulente della famiglia Poggi Fabio Falleti che, secondo questa ricostruzione, Stasi non avrebbe potuto avere le scarpe pulite.
C'è poi la questione dell'elastico nero di Chiara Poggi perso durante la colluttazione di quella mattina del 13 agosto a pochi centimetri della porta a libro e dalla macchia di sangue, rimasto lì senza essere spostato. L'elastico è posizionato su una mattonella dove secondo i periti del processo di primo grado Stasi avrebbe dovuto mettere un piede per evitare il sangue.