Delitto di Garlasco, la legale di Andrea Sempio: "Si sente impotente per la madre"

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Resterà ricoverata ancora qualche giorno la madre di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. A "Dentro la Notizia" la sua legale Angela Taccia ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Daniela Ferrari ad una settimana dal tentato suicidio nella sua casa di Vigevano.
"Ogni giorno Andrea e il padre si informano tramite i medici e la vanno a trovare", spiega l'avvocato chiarendo che nei prossimi giorni sono in programmi diversi "appuntamenti" con specialisti, un passaggio necessario per stabilire quanto durerà la degenza nel reparto di psichiatria. Taccia ha poi confermato che la signora, 66 anni, aveva già fatto trapelare, anche in una recente intervista a "Quarto Grado", la volontà di compiere gesti autolesionistici. "Non ce la fa più, è una signora molto fragile in questo momento e anche in casa ha più volte ripetuto di sentirsi sempre giudicata da tutti sia che si parli sia che si rimanga in silenzio", prosegue l'avvocato che difende Andrea Sempio.
Angela Taccia ha inoltre spiegato lo stato d'animo di Sempio sulle condizioni di salute della madre. "Dice di sentirsi molto dispiaciuto e impotente perché vorrebbe aiutarla di più ma capisce che ora spetta solo ai medici curarla", afferma la legale che poi chiarisce: "Lui non si sente in colpa, ma è vero che in questo anno e mezzo non solo i social media hanno contribuito a costruire una narrazione tossica". L'avvocato spiega che le accuse rivolte nei confronti di un indagato che non risulta ancora imputato hanno "influito" sul deterioramento del clima intorno alla vicenda. "Provo rabbia e sgomento per la natura che l'essere umano rivela, non ci sono più limiti", denuncia Taccia.