Delitto di Garlasco, la legale di Andrea Sempio: "Si sente impotente per la madre"

"Ogni giorno Andrea e il padre si informano tramite i medici e la vanno a trovare", spiega l'avvocato chiarendo che nei prossimi giorni sono in programmi diversi "appuntamenti" con specialisti, un passaggio necessario per stabilire quanto durerà la degenza nel reparto di psichiatria. Taccia ha poi confermato che la signora, 66 anni, aveva già fatto trapelare, anche in una recente intervista a "Quarto Grado", la volontà di compiere gesti autolesionistici. "Non ce la fa più, è una signora molto fragile in questo momento e anche in casa ha più volte ripetuto di sentirsi sempre giudicata da tutti sia che si parli sia che si rimanga in silenzio", prosegue l'avvocato che difende Andrea Sempio.