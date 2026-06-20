Garlasco, la legale di Andrea Sempio: "La madre? Ancora in Psichiatria, dovrà restare almeno una settimana"

Nel corso dell'intervista, l'avvocata punta anche l'attenzione sul clima che circonda la famiglia Sempio, spesso al centro di commenti e speculazioni. Taccia critica apertamente chi, in questi mesi, ha parlato della loro vita privata "in un determinato modo", contribuendo - a suo dire - a un contesto di pressione e giudizio che ha pesato enormemente sulla donna.