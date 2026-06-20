Speciale Il delitto di Garlasco
DOPO IL TENTATO SUICIDIO

Garlasco, la legale di Andrea Sempio: "La madre? Ancora in Psichiatria, dovrà restare almeno una settimana"

L'avvocata Angela Taccia interviene a "Quarto Grado" e aggiorna sulle condizioni di salute della donna

20 Giu 2026 - 07:22
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Ospite a "Quarto Grado", l'avvocata Angela Taccia aggiorna il pubblico sulle condizioni della madre di Andrea Sempio, il 38enne unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

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La donna, dopo aver tentato suicidio con un'overdose di farmaci, si trova ancora all'ospedale di Vigevano. "Purtroppo non sta bene. È uscita dalla Rianimazione, ma è ancora ricoverata all'ospedale di Vigevano, nel reparto di Psichiatria", spiega la legale, descrivendo un quadro clinico che resta delicato.

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Taccia aggiunge che la degenza non sarà breve. "Rimarrà ricoverata almeno per una settimana", precisa, sottolineando che i medici stanno lavorando per individuare una terapia farmacologica adeguata, in grado di stabilizzarla e aiutarla a recuperare un minimo di serenità dopo giorni particolarmente difficili.

Nel corso dell'intervista, l'avvocata punta anche l'attenzione sul clima che circonda la famiglia Sempio, spesso al centro di commenti e speculazioni. Taccia critica apertamente chi, in questi mesi, ha parlato della loro vita privata "in un determinato modo", contribuendo - a suo dire - a un contesto di pressione e giudizio che ha pesato enormemente sulla donna.

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Secondo la legale, sono proprio queste persone a doversi interrogare sul proprio comportamento. "Sono loro che dovrebbero avere dei sensi di colpa e non il mio assistito", afferma con fermezza.

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