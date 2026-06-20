Garlasco, la legale di Andrea Sempio: "La madre? Ancora in Psichiatria, dovrà restare almeno una settimana"

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Ospite a "Quarto Grado", l'avvocata Angela Taccia aggiorna il pubblico sulle condizioni della madre di Andrea Sempio, il 38enne unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.
La donna, dopo aver tentato suicidio con un'overdose di farmaci, si trova ancora all'ospedale di Vigevano. "Purtroppo non sta bene. È uscita dalla Rianimazione, ma è ancora ricoverata all'ospedale di Vigevano, nel reparto di Psichiatria", spiega la legale, descrivendo un quadro clinico che resta delicato.
Taccia aggiunge che la degenza non sarà breve. "Rimarrà ricoverata almeno per una settimana", precisa, sottolineando che i medici stanno lavorando per individuare una terapia farmacologica adeguata, in grado di stabilizzarla e aiutarla a recuperare un minimo di serenità dopo giorni particolarmente difficili.
Nel corso dell'intervista, l'avvocata punta anche l'attenzione sul clima che circonda la famiglia Sempio, spesso al centro di commenti e speculazioni. Taccia critica apertamente chi, in questi mesi, ha parlato della loro vita privata "in un determinato modo", contribuendo - a suo dire - a un contesto di pressione e giudizio che ha pesato enormemente sulla donna.
Secondo la legale, sono proprio queste persone a doversi interrogare sul proprio comportamento. "Sono loro che dovrebbero avere dei sensi di colpa e non il mio assistito", afferma con fermezza.