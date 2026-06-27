Garlasco, i carabinieri del RIS sui capelli nel lavandino: "Non abbiamo ritenuto di doverli campionare"

"Non abbiamo ritenuto di doverli campionare, non erano di primaria importanza all'epoca. In quasi tutte le foto è visibile un elastico per capelli rosa, ci sono anche delle foto dove si vede che abbiamo tirato fuori il tappo del lavandino inviluppato di capelli e abbiamo ritenuto fossero della vittima - spiega il carabiniere - Siccome classificare i capelli è complicatissimo e l'analisi è già disperata di suo, non abbiamo ritenuto repertare tutti i capelli che c'erano in giro" prosegue spiegando che difficilmente avrebbero potuto dare riscontri.