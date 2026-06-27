Foggia: spaccio via dark web e pagamenti in criptovalute, sei misure cautelari

Giovani incensurati raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti. È quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta della procura, nei confronti di sei giovani tra i 20 e i 23 anni. Quattro sono stati portati in carcere, uno ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Sono accusati a vario titolo di concorso, traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illeciti di una pistola e detenzione illecita e cessione di materiale esplodente.