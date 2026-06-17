Roma, padre e figlio gestivano business della droga in casa: scoperti anche due roner da cucina | Arrestati

Un business della droga in stile "Breaking Bad", che sarebbe stato organizzato e gestito tra le mura domestiche da padre e figlio romani di 52 e 23 anni, è stato scoperto dalla polizia a Campagnano di Roma al termine di una attività investigativa che ha portato all'arresto dei due uomini e al sequestro di oltre 42 kg di droga. Nel corso delle perquisizioni sono anche stati scoperti due roner da cucina, impiegati per mantenere l'acqua a temperatura costante durante le fasi del trattamento della sostanza, favorendone il processo di maturazione e l'incremento della qualità e del principio attivo.