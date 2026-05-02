Milano, sequestrati 32 chili di droga: due arresti

In particolare nei giorni scorsi gli agenti hanno seguito il Suv che, dopo aver girato per alcuni comuni dell'hinterland milanese e aver fatto alcune soste, si è portato direzione di Stezzano, in provincia di Bergamo, dove, nei pressi di un'area di sosta, ha arrestato la marcia vicino a un tir con targa albanese. Sceso dalla propria vettura, il 27enne ha prelevato due borse colorate dalla propria macchina, risultate poi contenere 270mila euro in contanti, e le ha consegnate al conducente dell'autoarticolato cittadino albanese il quale gli ha dato in cambio due borse in plastica con all'interno 10 chili di cocaina e 17 di eroina. In virtù dello scambio, i due sono stati fermati e tratti in arresto.