Roma, colpo al clan Senese: 14 arresti per droga, armi ed estorsione

Maxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Arrestate 14 persone con l'accusa, a vario titolo, di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività dell'associazione di tipo mafioso nota come "clan Senese", tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. Dalle indagini sono emerse responsabilità riguardo due tentati omicidi avvenuti a Roma e attività di spaccio.