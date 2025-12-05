Roma, colpo al clan Senese: 14 arresti per droga, armi ed estorsione

L'inchiesta ha documentato episodi collegati a regolamenti di conti, traffici illeciti e pressioni criminali verso attività commerciali romane
Maxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Arrestate 14 persone con l'accusa, a vario titolo, di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività dell'associazione di tipo mafioso nota come "clan Senese", tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. Dalle indagini sono emerse responsabilità riguardo due tentati omicidi avvenuti a Roma e attività di spaccio.
Tra gli episodi contestati, anche un tentativo di sequestro di persona, e un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere della Capitale su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli, da parte di un malvivente romano che avrebbe lasciato falsamente intendere di essere un emissario della famiglia Senese, determinando così la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del più noto Michele, con conseguente richiesta 'risarcitoria'.