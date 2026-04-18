Roma, "condominio della droga" a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamenti

Nel vano contatori sono state trovate diverse dosi già confezionate. Ma il quantitativo più consistente era nascosto in una cantina collegata a chiavi in possesso di uno degli indagati: lì gli agenti hanno rinvenuto panetti di hashish, cocaina suddivisa in dosi e altra sostanza pronta per la vendita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo stabile sarebbe stato utilizzato come base logistica per lo spaccio, con più punti di stoccaggio e confezionamento distribuiti tra cantine e locali condominiali.